Une nouvelle direction à la tête des Éditions Salvator

Les Éditions Salvator, maison spécialisée en religion et en sciences humaines fondée en 1924, annoncent les nominations de David Briend au poste de président du Conseil d’administration des Éditions Salvator et de Régis de Villers au poste de directeur général des Éditions Salvator.

David Briend, 30 ans, marié et père d’un enfant, est diplômé de l’ESTP. Après avoir débuté sa carrière dans le conseil en stratégie, il accompagne depuis six ans les PME dans leur croissance au sein d’une holding familiale française. Par ailleurs très engagé dans les milieux associatifs et ecclésiaux, il a notamment participé activement à la fondation du mouvement Anuncio et s’est investi dans différentes organisations dont le parcours Even et l’association Magdalena. Passionné par la vie sociale, culturelle, politique et religieuse, il se dit « atteint par le virus des livres » que lui a transmis son univers familial et « dont on ne guérit jamais ! ».

Régis de Villers, 37 ans, marié et père de trois enfants, est licencié de lettres modernes (Paris IV – Sorbonne) et diplômé du Master d’administration des entreprises (MBA) de Paris I – Panthéon-Sorbonne. Régis de Villers a rejoint les Éditions Salvator en 2002 dont il est secrétaire général depuis 2007. Il est également membre du comité éditorial des Éditions Salvator.

David Briend et Régis de Villers succèdent ainsi à Yves Briend, président-directeur général depuis 1998, père du premier, et qui reste actionnaire majoritaire et administrateur de la société.

David Briend déclare :