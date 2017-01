Nouvelle édition du guide « Lutter contre la pédophilie »

C’est la 3ème édition mise à jour, travaillée par l’ensemble des membres de la Cellule permanente de lutte contre la pédophilie. La promotion et la diffusion de cet ouvrage s’inscrivent dans les mesures prises pour faire de l’Église, un lieu sûr pour les enfants et les jeunes. Cet ouvrage permettra, dans les différents lieux d’Église, de former les acteurs de terrain à la vigilance et à la juste posture éducative. Cette 3ème édition a été envoyée largement aux évêques, aux présidents de mouvements et associations, aux référents sur les questions de pédophilie des diocèses, à l’enseignement catholique, aux réseaux de la pastorale jeune, de la pastorale familiale, de la catéchèse, à la CORREF (Conférence des Religieux et Religieuses de France) etc. Il trouve sa traduction numérique sur le site www.luttercontrelapedophilie.catholique.fr.

En parallèle à ce travail de mise à jour du guide, la Conférence des évêques de France a décidé de renouveler l’enquête réalisée auprès des évêques en 2010. Il s’agit d’une enquête quantitative. Cette nouvelle enquête a pu être menée grâce à l’engagement des évêques pris dès avril 2016 d’être disponibles pour les victimes et leurs proches qui se manifesteraient. À partir de ces contacts et de ces rencontres il a été demandé aux évêques un recensement quantitatif de leur expérience. Il est important de souligner que ces renseignements sont d’abord issus du témoignage des victimes recueilli à l’occasion des récits qu’elles ont livrés dans le cadre des dispositifs d’accueil et d’écoute mis en place par l’Église.

Il y a aujourd’hui 9 clercs (prêtres et diacres diocésains ou religieux) emprisonnés en France pour des faits de violences sexuelles commises sur des mineurs sur un total d’environ 15000 clercs présents. 37 clercs ont exécuté leur peine et sont sortis de prison. 26 clercs font l’objet d’une mise en examen, soit moitié moins qu’en 2010. Depuis 6 ans, 137 signalements de faits pédo-criminel sont été signalés aux Procureurs de la République par l’Église.