«On arrive au bout d’un système ecclésial»

Réunis il y a quelques mois en assemblée générale, des prêtres de Nîmes s’interrogent sur l’image qu’ils renvoient d’eux-mêmes. Surchargés, ils regrettent de ne plus avoir le temps de prendre le recul nécessaire à leur mission. L’abbé Jean-Marie Pesenti raconte la réponse d’un fils à son père qui lui demandait s’il avait songé au sacerdoce :

« Pour être comme Jean-Marie qui court toujours à droite et à gauche ? Pas question ».

« On a des agendas de plus en plus chargés. Du coup, on accomplit des choses, mais on manque de présence. On n’a plus le recul nécessaire. »