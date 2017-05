Pas de denier pour les évêques macronistes

Emmanuel Macron étant l’instrument du grand capital, du mondialisme, des banquiers et de la dérégulation financière, certains fidèles ont décidé de suspendre le versement de leur denier aux diocèses dont les évêques ont explicitement soutenu ce candidat. Ils reverseront ce denier à un autre diocèse. Voici pour exemple la lettre d’une catholique rennaise à l’économe dudit diocèse.

« Monsieur,

Je reçois votre courrier d appel aux dons pour nos prêtres du diocèse de Rennes.

J’aurais aimé comme chaque année y répondre favorablement, mais je vais cette année donner à un autre diocèse qui a le courage de nous rappeler les points non négociables pour tout chrétien fidèle au Magistère de l Eglise.

Dans sa note doctrinale de 2002, le cardinal Ratzinger a donné une liste claire. Je vous les donne par ordre d’apparition. (1) Le caractère intangible de la vie humaine. Nous refusons donc l’euthanasie ou une aggravation de l’avortement. (2) La promotion de la famille fondée sur le mariage de deux personnes de sexe différent et la filiation biologique. On ne peut pas accepter la PMA ou la GPA. (3) La liberté d’éducation et le rôle premier des parents. (4) le refus des formes modernes d’esclavage, telles que la drogue. (5) La liberté religieuse. C’est le refus d’un laïcisme sectaire et de la dictature du relativisme. (6) Une économie au service de l’homme. Les ouvriers ou les salariés ne doivent pas être les victimes d’une économie financiarisée et déconnectée du réel qui licencie et délocalise massivement. (7) La recherche de la paix, surtout dans les relations extérieures. »

La position lâche de notre évêque n est plus supportable pour ce qui me concerne et cela commence à faire « tâche d huile » dans notre diocèse. On ne peut s inscrire en défenseur de la bioéthique et s abstenir de défendre la Vie et la Famille, de condamner les écoles catholiques faisant la promotion de la pornographie, et prendre position au nom de l Eglise sur nos votes de dimanche prochain. Nos consciences sont plus éclairées que notre évêque le croit. »

Vous aussi, votez avec le denier…

