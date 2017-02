Le père Greiner récompensé par la Fondation Centesimus annus

Constituée par Jean-Paul II en 1993 afin de diffuser la doctrine sociale de l’Église, la Fondation Centesimus annus a annoncé, mercredi 15 février, l’attribution de son troisième prix international « Economie et société ».

L’Allemand Markus Vogt, professeur d’éthique sociale à l’Université catholique de Munich est récompensé pour son livre Prinzip Nachhaltigkeit. Ein Entwurf aus theologisch-ethischer Perspektive, le principe de durabilité. Une tentative de perspective théologico-éthique, paru en 2013.

Nouveauté cette année, le jury présidé par le cardinal allemand Reinhard Marx, archevêque de Munich et Freising, a également décerné des prix pour des travaux de journalisme. L’un d’entre eux a été attribué au père Dominique Greiner, assomptionniste et rédacteur en chef au journal La Croix, pour son blog « La doctrine sociale sur le fil » sur La-Croix.com.

Professeur de théologie morale, sociale et politique aux facultés de théologie des instituts catholiques de Paris et de Lille, le père Greiner est récompensé pour son blog. « La doctrine sociale sur le fil », qu’il avait débuté en 2013, et qui apporte différents éclairages sur la pensée sociale de l’Église, dans différents domaines: écologie et modes de vie, migrations, économie, marché, entreprise, emploi, pauvreté… «La contribution des théologiens, les initiatives des mouvements et des communautés chrétiennes rendent vivant l’enseignement social des Églises chrétiennes, souvent de manière discrète et modeste. Ce blog veut donner une visibilité aux pistes de recherche, de réflexion et d’action qui se dessinent en faveur d’une société plus juste, plus fraternelle, plus solidaire», est-il indiqué sur la page d’accueil.