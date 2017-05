Prenons notre place dans la vie politique

Ni désabusés, ni victimes, ni simplistes, apportons notre contribution à la vie politique de notre pays. Sans elle il n’y a pas de vie sociale possible ni de paix entre les nations.

Nous sommes dans une société pluraliste, acceptons de ne pas avoir un candidat qui porte toutes nos convictions et choisissons celui qui s’en approche le plus. Le choix politique est le choix du meilleur possible dans un contexte donné. L’abstention est une démission : faut-il laisser les autres décider pour nous ?

Je me réjouis pour l’engagement de nombreux chrétiens dans la vie sociale et politique de notre département. Avec l’espérance et la charité que nous donnent notre foi en Jésus-Christ, Dieu et homme, je vous invite à prendre toujours davantage vos responsabilités, selon vos possibilités, dans la construction de cette société plus juste et plus fraternelle, respectueuse de chacun, à laquelle nous aspirons tous.