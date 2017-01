Le prêtre Julien Berbett a été retrouvé

Et sain et sauf, malgré son burn out, selon un communiqué du diocèse de Strasbourg :

« Disparu depuis le 14 décembre 2016, Julien Berbett, 34 ans, prêtre du diocèse de Strasbourg, a été retrouvé sain et sauf par sa famille, sur les renseignements transmis par la police de Normandie, le 31 décembre.

Très inquiets, sa famille et quelques amis avaient lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux et sa disparition avait été relayée par de nombreux médias.

Julien Berbett a accepté de rentrer en Alsace pour y être soigné et accompagné. »

En ces temps difficiles, nos prêtres ont besoin d’être soutenus, par les fidèles et par leur hiérarchie.