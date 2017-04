Le prêtre s’oppose au FN, le conseiller régional s’en plaint à l’archevêché

Le collectif « Couleur(s) République » a été lancé en février pour faire barrage au Front national dans la 19e circonscription du Nord (Denain) de lutter contre l’abstentionnisme. Un curé est membre de ce collectif.

Le conseiller régional FN et candidat aux législatives, Sébastien Chenu, a adressé une lettre à l’archevêque de Cambrai, François Garnier. Il déplore « les engagements extra-sacerdotaux » du père Nurchi, demande à l’archevêque de rappeler le curé « à la neutralité de (sa) parole » et confie « prendre (son engagement) comme une insulte à (s)a personne et à (s)es électeurs ».

« Monseigneur Garnier m’a transmis la lettre de Sébastien Chenu. Pour l’instant, il n’y a pas eu de suite. Mgr Garnier n’a pas fait de commentaire particulier ». « Cette méthode m’a rappelé celles de la Seconde Guerre. C’est une lettre de dénonciation. Je ne sortirai pas indemne de tout ça. »

Sic. Comme si c’était un secret honteux d’avoir adhéré à ce collectif…

Sébastien Chenu (ancien fondateur de GayLib) se justifie :