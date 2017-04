Quand commence la vie ?

On m’envoie ce commentaire à la publication du communiqué de Mgr Ribadeau-Dumas :

« La dignité de notre société se reconnait au respect des plus faibles de ses membres depuis le début de leur vie jusqu’à leur fin naturelle ». Dans son communiqué, Mgr Olivier Ribadeau-Dumas reprend une des antiennes des Quelques éléments de réflexion du conseil permanent de la Conférence des évêques de France, publiés le 20 juin 2016 : « Nous sommes responsables du respect de toute vie de son commencement à sa fin » (§ 3). Le problème c’est que personne ne s’accorde sur ce qu’est le « début » ou le « commencement » de la vie… On a préféré cette formule imprécise à celle nette et sans ambigüité de « depuis la conception » (Congrégation pour la doctrine de la foi, Instruction Donum Dei, 22 février 1987, chap. IV, reprenant saint Jean-Paul II, Discours aux participants à la 35ème assemblée générale de l’Association médicale mondiale, 29 octobre 1983, § 2).

