Ce qu’est devenu le séminaire saint Irénée à Lyon

Un hôtel de luxe, doté d’un spa et d’une piscine extérieure ouverte toute l’année, terrasse, bain à remous et sauna. Il met gratuitement à votre disposition une connexion Wi-Fi dans tous ses locaux et un parking privé sur place.

Toutes ses chambres insonorisées et climatisées sont revêtues de parquet. Elles sont munies d’une télévision par câble et satellite à écran plat. Leur salle de bains privative est pourvue d’articles de toilette gratuits et d’un sèche-cheveux. Certaines chambres donnent sur la ville ou sur le jardin. Vous aurez accès gratuitement au spa de Fourvière les Bains. Vous y trouverez des douches à effet pluie avec fonction aromathérapie, un hammam et une fontaine de glace. Un terrain de pétanque typique de Lyon est également disponible. Donnant sur la cour, le restaurant Les Téléphones sert une cuisine bistronomique. Vous pourrez vous détendre autour d’une boisson chaude au bar Le Kfé ou emprunter le passage « traboule » de l’hôtel pour rejoindre Le Bar, qui propose des vins.