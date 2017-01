On se demande où il va chercher tout ça :

Contre les apories de l’ #identité : on peut être bon Français sans être catholique, on peut être bon catholique sans être Français… Eh oui !

Identifier catholique et Français c’est identifier musulman et Syrien ou musulman et Irakien : Qu’en pensent les chretiens d’Orient ?

— Mgr Pascal Wintzer (@MgrWintzer) 13 janvier 2017