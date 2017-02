Et retrouver le sens de l’Eglise ?

Le diocèse de Gap et d’Embrun organise un débat autour du texte du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France : Retrouver le sens du politique. Ce débat se déroulera au Centre diocésain pape François à Gap, dans l’hémicycle Cardinal Coffy vendredi 17 février à 19h00. Le représentant du FN local, Patrick Deroin, aurait aimé y participer et a demandé cette possibilité à Mgr Di Falco qui lui a catégoriquement refusé cette possibilité :

« “Il ne s’agit pas d’un débat électoral, de représenter tel ou tel parti politique.” “Je n’entrerai pas dans cette tentative de polémique grotesque. Je n’ai pas davantage invité les représentants des autres partis. Il s’agit d’un dialogue sur le texte des évêques sur le sens du politique. Ceci étant, l’entrée est libre. Je suis actuellement au Bénin pour la bénédiction d’une église et d’une école dans un village de brousse financées par le groupe “Les Prêtres” et j’ai d’autres chats à fouetter que ce genre de querelle stérile. J’ajoute que quand on est bien élevé, on ne s’invite pas !”

Bien évidemment, en pleine campagne électorale, il ne s’agit pas d’un débat. D’ailleurs, les deux invités sont sans doute d’accord sur tout… Pierre Bernard-Reymond et Joël Giraud, écrit-il, ont également été invités en raison de “leur amitié pour le diocèse de Gap et d’Embrun.”

Ces deux invités, ces « amis du diocèse », sont Pierre Bernard-Reymond, membre de l’UDF puis UMP puis LR, ancien sénateur, député européen et maire de Gap, et Joël Giraud, membre du PRG (Parti Radical de Gauche), parti bien connu pour son intolérance religieuse, député et maire.

Source