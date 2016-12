Révision synodale dans le diocèse de Carcassonne

Dix ans après le synode, le diocèse de Carcassonne et Narbonne a engagé un travail de révision synodale dans les paroisses. Héloïse Stephan, nouvelle chargée de communication du diocèse, explique à La Dépêche :

«Réfléchir à notre organisation actuelle, à ce qu’est l’église aujourd’hui et à ce que sera l’église demain. Qu’il soit pratiquant ou non, chacun peut nous faire part, par mail (synaude2017@gmail.com) ou par courrier, de ses idées.»

Le diocèse a également lancé un questionnaire en ligne destiné aux plus jeunes. ««Où est-ce qu’on va ? Pourquoi est-ce qu’on est là ? En quoi est-ce qu’on croit ?» sont autant de questions auxquelles ils peuvent répondre, explique l’évêque du diocèse.

A l’approche de Noël, Monseigneur Planet a délivré un message, centré cette année sur la question de la peur :

«Il y a beaucoup de raisons d’avoir peur, mais la question est de savoir comment nous pouvons en sortir ensemble pour nous tourner vers un monde plus fraternel plutôt que vers un monde de défiance, de soupçon et d’exclusion. La peur fait partie des sentiments humains, certaines d’entre elles sont justifiées, d’autres non… Il faut dire aux gens de sortir de la peur et essayer de retisser des liens. Je souhaiterais qu’on incite les gens à l’optimisme…»