Saint-Valentin à Lourdes

Pour la seconde année consécutive, des couples venus de toute la France et même d’Italie sont venus au Sanctuaire de Lourdes pour vivre une fête de la Saint-Valentin pas tout à fait comme les autres. Samedi 18 et dimanche 19 février, ils ont participé à des ateliers sur la vie conjugale, un dîner aux chandelles, mais aussi, une veillée de prière et d’action de grâce sous la protection de sainte Bernadette, le renouvellement de leur engagement conjugal vécu devant un prêtre…

Ce week-end « St Valentin » était proposé à tous les couples…, mariés ou pas, comme une sorte d’unité dans la diversité. Nous sommes dans un lieu où l’Immaculé Conception est venue délivrer un message de pénitence mais ça c’était au 19e siècle… Vous pouvez suivre le déroulement du week-end en suivant cette vidéo réalisée par le sanctuaire de Lourdes.

A 6’10 » Les couples se renouvellent leur engagement conjugal

Les couples qui ne sont pas mariés viennent confier leur amour au Seigneur auprès d’un prêtre… On peut faire ce qui nous passe par la tête…il y a des couples qui présentent leurs difficultés…des gens qui ont besoin de communiquer devant un prêtre quelque-chose et de déposer au pied du Seigneur.

A 7’40 » Lâcher de ballons par les enfants pour les intentions de prière.

Sans doute est-ce une nouvelle manière de prier dans le sanctuaire de Lourdes, le chapelet étant perçu comme désuet mais, cette pollution de ballons en plastique est-elle permise par « Laudato Si » ?