Terrorisme : encore un message interreligieux

Déclaration interreligieuse destinée à faire croire que l’islam est pacifiste et que les terroristes, ces déséquilibrés de grand chemin, sont de mauvais musulmans :

La violence vient de frapper à nouveau sur les Champs Elysées, au cœur de Paris.

Nous pensons au policier, « gardien de la paix », qui a perdu la vie dans ce cruel attentat.

Nous prions pour lui et sa famille, ainsi que pour ceux qui ont été gravement blessés.

Nous disons notre gratitude à ceux qui sont en première ligne pour assurer la sécurité dans notre pays.

Nous confions aussi à Dieu tous les auteurs de violence pour qu’Il change leur cœur et leur montre le chemin de la Miséricorde.

A deux jours du premier tour des élections présidentielles, notre pays a besoin de sérénité.

Dans la Métropole de Lyon, humblement, à notre place et comme bien d’autres, nous souhaitons lancer un message pour l’unité et être une présence de paix.

Philippe BARBARIN, archevêque de Lyon

Erwan CLOAREC, pasteur de l’Eglise Baptiste

Cyril GABRA GILADA, prêtre de l’Eglise Copte

Isaac HEKIMIAN, prêtre de l’Eglise Arménienne Apostolique

Kamel KABTANE, Recteur de la Grande Mosquée de Lyon

Nicolas KAKAVELAKIS, prêtre de l’Eglise Orthodoxe

Daniel THEVENET, pasteur de l’Eglise Baptiste

Etienne TISSOT, président du Consistoire de l’Eglise Protestante Unie

Richard WERTENSCHLAG, Grand Rabbin Régional