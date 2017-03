« J’éprouve un sentiment profond à la fois de honte, d’humilité et de détermination parce que je suis bien conscient que nous avons commis des erreurs, qu’il y a eu des silences coupables, qu’on a plus voulu défendre l’institution que faire la légitime place aux souffrances des victimes ».

« Il y a eu des erreurs d’appréciation et de gouvernement, comme l’a reconnu le cardinal Barbarin. Mais aucun évêque condamné pour avoir caché des faits n’est en poste aujourd’hui ».

« Cash investigation comme Mediapart n’ont pas révélé de faits nouveaux. Mais il y a une agrégation de faits qui prend une dimension vertigineuse, il faut le reconnaître ».

« Il y a eu une culture du silence. Nous voulons la briser pour avoir une culture de l’écoute et de l’accompagnement des victimes : nous sommes entrés me semble-t-il dans cette nouvelle phase, ça met sans doute trop de temps. On ne fait pas bouger les mentalités comme ça ».