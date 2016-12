Les voeux de Mgr Bouilleret

L’archevêque de Besançon déclare :

« Au jour de Noël, l’impatience gagne les enfants qui « croient au père Noël » : ils attendent une surprise et ils sont tellement suspendus à cette attente que les parents peuvent presque tout leur demander. C’est la belle nature de l’enfance qui aime s’émerveiller et prendre le temps de s’émerveiller. Les parents chrétiens partagent cette attente profonde pour un événement qui revient chaque nuit du 24 décembre : à Bethléem, un petit enfant est né dans une mangeoire, dans le froid. A Noël, Dieu s’est fait homme.

Je suis heureux de souhaiter à tous de très bonnes fêtes de Noël, en famille ou entre amis. Je souhaite que ce temps de Noël nous garde ensemble pour une année qui, tant sur le plan politique que social, exigera que nous restions « solidaires » comme au temps de la fête : pour faire face aux enjeux des élections qui s’annoncent, pour faire les bons choix, dans un état d’esprit tourné vers le bien commun.

Que ce soit les défis que nous lance la préservation de la planète, les systèmes politiques et le risque des extrêmes, les vagues d’immigration également provoquées par les dérèglements climatiques, toutes ces questions de taille exigent que nous répondions présents en notre âme et conscience, en faisant appel au meilleur de nous-même.

Pendant la fête, nous donnons souvent le meilleur : pour émerveiller nos enfants, pour faire plaisir aux amis, pour nous sentir bien dans notre peau, pour vivre et partager la joie. Pourquoi y mettre un terme ? Il ne tient qu’à nous, femmes et hommes, de nous inscrire dans le temps. En ne perdant jamais de vue que rien n’est perdu, que rien n’est joué d’avance, que rien n’est fatal, si les hommes veulent se donner la peine de continuer à partager ce qu’ils ont partagé à Noël : le sens de la fraternité, de la responsabilité et de l’attention à l’autre.

C’est ce que les catholiques ont voulu vivre toute une année avec le jubilé de la miséricorde et que la nuit de Noël leur rappelle toujours et qui fonde leur espérance. Installons-nous dans la durée et non dans l’éphémère. Bonne fête de Noël à tous et une année 2017 dans la sérénité et dans la paix. »