Voeux de Mgr Castet

« En ce matin de Noël, je souhaite exprimer à chacun et chacune d’entre vous ma très grande proximité. Ma prière accompagne ceux qui, parmi vous, sont atteints par la solitude, la fatigue, ou la maladie. Que la véritable espérance de Noël, celle qui ouvre à la vie, soit au fond de vos cœurs et qu’ainsi toute épreuve ne soit que passage vers la paix de Dieu. »« En cette année 2017, notre diocèse fête son septième centenaire. Nous ne fêtons pas 700 ans de présence chrétienne, car les chrétiens sont sur cette terre de Vendée depuis un temps beaucoup plus long, depuis le quatrième ou le cinquième siècle. Le témoignage des générations a façonné le cœur des hommes, a donné naissance à la communauté chrétienne, a permis l’investissement chrétien dans le champ social, transformant même les paysages, les relations, donnant sens à bien des choses. »



Vivre la véritable espérance de Noël – Mgr Castet par cmv85