En ce début d’année, nous échangeons nos vœux avec joie et inquiétude. N’est-ce pas ce que vécut Jésus, à peine né et déjà en danger ? Noël n’est pas un conte mais la réalité d’une humanité joyeuse, vivante et en péril. Je souhaite aux catholiques du diocèse de Rouen et aux habitants le même avenir que celui de Jésus : l’amour, toujours l’amour. Jésus est le chemin du bonheur. Bonne année !

✠ Dominique Lebrun

Archevêque de Rouen