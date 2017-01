Vœux de Mgr Le Gall pour le nouvel An du Seigneur 2017

L’archevêque de Toulouse écrit :

(…) Le mystère de Noël nous convie à la tendresse révélée du Père par son Fils, né de la Vierge-Mère, mais il est aussi marqué par la précarité et la violence, dont le monde d’aujourd’hui fait la tragique expérience à une échelle préoccupante.

Comme la Sainte Famille, comme nos familles, continuons à cheminer de Nazareth à Bethléem, de Bethléem en Égypte, de Jérusalem en Galilée. Il est frappant de voir combien la liturgie de l’Avent nous engage à marcher au-devant du Sauveur, et avec lui vers son Père : « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Il est droit, le Seigneur, il enseigne aux humbles son chemin » (Ps 24, 4.8.9, le 23 décembre à la messe). Chaque jour à Laudes, dans le Benedictus – le chant de Zacharie quand il retrouve sa voix –, nous reprenons : « Et toi, petit enfant, tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour conduire nos pas au chemin de la paix » (Lc 1, 76.79).

Pour nous aider à suivre les voies du Seigneur, comme ses parents, comme les Apôtres et tous les saints dans l’Église, chaque semaine jusqu’à Pâques, à partir de janvier, je propose une courte méditation d’un des 15 psaumes graduels (119 à 133). Bonne route ensemble et entraînons les gens à notre suite dans notre procession vers Jérusalem, « Vision de Paix » !