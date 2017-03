« Votez Jésus-Christ, le seul qui n’a jamais changé de programme ! »

Tel est le slogan de la campagne du Denier de l’Église dans le diocèse de Gap, qui a été lancée vendredi 10 mars. Mgr Jean-Michel di Falco Léandri a présenté cette campagne en annonçant (et en twittant) qu’elle a été interdite d’affichage public par l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) sous le prétexte qu’elle serait de nature à tourner en dérision les politiques…

Mais quel est ce programme de Jésus-Christ ? Les Béatitudes bien sûr… précise Mgr Jean-Michel di Falco Léandri dans le tract accompagnant cette campagne.

Message accompagnant le tract

Madame, monsieur, chers amis,

Nous allons vivre en 2017 une année particulière pour notre pays. En cette année d’élections, un président et 577 députés vont avoir la charge de gouverner notre pays et de nous représenter. En 2017, comme tous les ans, notre Église va pour sa part avoir la charge de mener les différentes missions qui lui incombent : accueil des plus fragiles, proclamation de l’évangile, formation des plus jeunes à travers le catéchisme, célébration des sacrements… Toutes ces missions sont portées au quotidien par les prêtres et les salariés laïcs dans toutes les paroisses du diocèse de Gap et d’Embrun.

« Votez Jésus-Christ », c’est par cette formule que je souhaite vous mobiliser. Jésus est le seul qui n’a jamais changé de programme, le seul qui a tenu ses promesses. Son programme et ses promesses ? Ce sont les Béatitudes dont notre monde a tant besoin pour vivre et espérer. Tout comme la vie politique a besoin du vote des citoyens, le diocèse a besoin de la voix des catholiques. Nous avons besoin de vos voix, et de vos dons, pour répandre la Parole du Christ mais également pour aider les prêtres et les laïcs salariés de notre diocèse à annoncer la Bonne Nouvelle. Seule votre participation à cette grande collecte du Denier permet de financer les diverses actions pastorales du diocèse.

Je sais pouvoir compter sur votre soutien. Je vous en remercie par avance et vous assure de ma prière.

Mgr Jean-Michel di Falco Léandri

Évêque de Cap et d’Embrun