Bonjour, j’ai lu le message du Père Laguérie…..concernant le vote des présidentielles françaises !! Je suis restée abasourdie, outrée par de tels propos !! Je suis catholique pratiquante et je ne me reconnais absolument pas….!! Prendre de la mystique et en faire de la politique, c’est un détournement inexplicable ! Un crime contre son institution « L’évangile » !! Que Notre Seigneur guide chacun et chacune à faire le bon choix en leurs âme et conscience ce dimanche 07 mai !! Bien à vous !!