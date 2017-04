Quel dialogue possible avec l’islam du Coran ? Point de vue d’un catholique

A l’automne dernier nous vous signalions la parution d’un livre pour comprendre l’Islam.

En voici un résumé, avant d’aller plus loi et de le commander

Par Pascal Raines – Préface du Père Henri Boulad, s.j.

L’islam nous est présenté comme une religion d’amour, de tolérance et de paix par d’éminents responsables musulmans. Pourquoi donc les proclamations belliqueuses, les menaces et les attentats perpétrés au nom d’Allah ? Comment comprendre des comportements, des discours et des actes aussi opposés de la part des musulmans ?

Le monde islamique est complexe. Pour autant, le Coran est et restera la source première et ultime de toute pensée musulmane. Le Coran, c’est la parole même d’Allah ; elle n’est pas sujette à interprétation ou modification.

Tout découle du Coran. Le connaître, c’est connaître l’islam dans ses fondements. Et seulement sur cette connaissance préalable, un possible dialogue dans la vérité pourrait alors être envisagé et s’engager.

