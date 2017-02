Le diocèse de Laval cherche un économe

Le diocèse de Laval recrute un nouvel économe diocésain, en contrat à durée indéterminée et à plein temps. Les candidatures devront être déposées avant le 23 mars à l’évêché de Laval.

Mission :

Sous l’autorité de l’évêque et en collaboration étroite avec les instances internes, vous assurez la gestion administrative et financière du diocèse, managez les équipes de salariés et des bénévoles, gérez les ressources humaines et supervisez la gestion immobilière.

Profil :

De formation supérieure, expérimenté en direction administrative et financière, vous disposez de compétences managériales éprouvées et de solides connaissances juridiques. Pédagogue et rigoureux, doté d’un excellent relationnel, vous appréciez le travail en équipe. Attaché à l’Eglise, vous souhaitez la servir.

Pour en savoir plus sur la mission de l’économe et le profil attendu, écrire à l’adresse ci-dessous.

Pour répondre à cet appel, envoyer une lettre de motivation et un CV à :

P. Gérard POIRIER, vicaire général, Evêché BP 31225 53012 Laval cedex

E-mail : gerard.poirier@diocese-laval.fr