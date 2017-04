Georgina Dufoix « Prier pour François Fillon c’est lutter conte l’esprit du monde »

L’ancienne ministre socialiste de François Mitterrand, connue pour le scandale du sang contaminé, mais aussi pour son engagement contre le mariage gay et l’avortement, appelle à Pier pour les candidats à l’élection présidentielle et tout particulièrement pour François Fillon. Pour l’ancien ministre, de confession protestante, si François Fillon est attaqué c’est parce qu’il s’est dit catholique et opposé à titre personnel à l’avortement, quoique refusant de revenir sur la loi Veil.

Voilà une personne : François Fillon, qui a eu la force et le courage de se situer face à ce que nous appelons l’« esprit du monde » l’a-t-il fait consciemment ? Je n’en sais rien car je ne le connais pas personnellement, mais le fait EST. Il a osé dire qu’il était catholique, il a osé dire qu’il était personnellement contre l’avortement mais qu’il n’abrogerait pas la loi, il a osé exprimer son désaccord avec le mariage homo. Ces trois positions sont largement suffisantes pour faire lever une énorme colère dans l’esprit de ceux qui vivent sous l’ « esprit du monde ». Colère nourrie par la mise à la lumière du fait que, sur sa réserve parlementaire, il a rémunéré son épouse et deux de ses enfants. Ceci était dans le cadre de la loi, c’est légal mais difficile à accepter pour ceux qui le croyaient très désintéressé et qui se réjouissaient du fait qu’il n’ait trempé dans aucune affaire du temps où il était au pouvoir. François Fillon s’en est excusé et de toute façon, pas plus que vous ou moi, cet homme n’est parfait (nul ne sera trouvé juste devant Dieu !)

