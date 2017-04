Manif pour tous: Macron c’est non !

Le hashtag et le flyer viennent de sortir: la Manif pour tous ne votera pas Macron au second tour des présidentielles prévu le 7 mai 2017. En effet, au nom du refus de l’ouverture de la PMA aux couples de femmes ou de celui de la régularisation des GPA faites à l’étranger, la Manif pour tous a indiqué que « le 7 mai Macron, c’est non ! »

La Manif pour tous rappelle également que Macron « a déjà introduit dans ses discours l’identité de genre – concept indéfini, flou, subjectif – gommant les identités sexuelles, avec toutes les confusions et conséquences que l’on connaît. »

Une prise de position qui fait écho à celle de Sens Commun, qui a refusé de donner une consigne de vote, et ce, à la différence de François Fillon.