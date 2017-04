Comme nous l’avions annoncé, le nouveau site de la Fraternité Saint-Pie X devait être accessible à partir du jeudi 20 avril 2017. C’est désormais chose faite depuis hier. On peut y accéder par ce lien. Nous souhaitons une belle et longue route à ce nouveau confrère qui permettra de donner une meilleure image de la Fraternité et de la Tradition ! Le site fsspx.news.fr donne également des nouvelles de l’Église et des réflexions sur certains événements ecclésiaux, dans une approche sereine.