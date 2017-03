Office de prières pour le retour des deux évêques d’Alep

Le 22 avril 2013, les métropolites syriaque-orthodoxe Jean (Ibrahim) et grec-orthodoxe Paul (Yazigi) d’Alep avaient été enlevés dans leur diocèse. Depuis, il n’y a plus eu de nouvelles des deux évêques, toujours considérés comme disparus. Un office de prières pour le retour des deux évêques aura lieu le samedi 22 avril, à 17 h, à l’église Sainte-Hélène des grecs-orthodoxes d’Antioche de Vaucresson (Yvelines). Il aura lieu en présence des représentants des autorités civiles et religieuses, notamment des autres Églises orientales. Bref, ne les oublions pas dans nos prières !

Adresse: 12, avenue de la Celle-Saint-Cloud – 92 420 Vaucresson.