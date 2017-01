Un protestant à la tête de l’Osservatore romano c’est désormais le cas en Argentine.

Si incroyable que cela puisse paraître, l’organe de presse officiel du Vatican sera dirigé par un non catholique. Le Saint-Père, argentin lui-même et sensible aux symboles a-t-il voulu envoyer un nouveau message en acceptant la nomination dans son propre pays d’un directeur protestant pour la nouvelle édition de l’Osservatore Romano ? C’est assez probable venant d’un homme qui a choisi dès le début de son pontificat de s’exprimer plus par des gestes significatifs que par des grands discours.

