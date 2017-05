Sacre épiscopal de Mgr Zendejas

Jeudi 11 mai, aux États-Unis, un quatrième évêque, Mgr Zendejas, a été sacré évêque dans la mouvance dite résistante (les opposants à un accord avec Rome au sein de la FSSPX et qui ont quitté cette dernière). En effet, la cérémonie a eu lieu à Vienna (État de Virginie). Mgr Zendejas a donc été sacré évêque par Mgr Richard Williamson, qui était assisté de Mgr Faure et de Mgr Thomas d’Aquin. Ces deux derniers ont été eux-mêmes sacrés par Mgr Williamson, respectivement en 2015 et en 2016.

Certains observateurs craignent la pérennisation d’une lignée épiscopale indépendante de Rome avec le risque d’un possible émiettement (la FSSPX, à l’exception du sacre de Mgr Rangel en 1991, n’a pas procédé à de nouvelles consécrations épiscopales en son sein après le 30 juin 1988). Alors que la « résistance » compte peu de fidèles, elles se retrouve, au total, avec quatre évêques.

Le blason épiscopal de Mgr Zendejas:

Source: site Reconquista.