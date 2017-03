Université « catholique » de Louvain et évêques…

Le pape François auquel les évêques de Belgique aiment se référer quand ça les arrange, qualifie l’avortement de « crime abominable ». Le catéchisme de l’Eglise aussi. Dès lors, la question est celle-ci: de quel côté est pour nos mitrés le scandale? Du côté d’un enseignant conforme à la morale catholique ou du côté d’une UCL qui trahit cette morale et qui condamne celui qui la respecte? Pour une fois, pourraient-ils nous répondre clairement, sans louvoyer, sans bouche en cul de poule, sans circonvolutions, sans noyer le poisson? Non, ne vous retournez pas, messieurs les épiscopes. Regardez-nous droit dans les yeux. Montrez-nous que vous n’êtes pas à plat ventre face aux puissants d’une université qui piétine la foi des chrétiens. Votre absence incompréhensible et regrettable à la courageuse « marche pour la vie » a déjà trop parlé.