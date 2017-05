Visite de Donald Trump au pape François : pour mettre fin aux polémiques

Des polémiques – futiles – ont eu lieu concernant la récente de Donald Trump au pape François.

Certains – journalistes ou non – ont ironisé sur le fait que le pape François ne souriait pas. Pire : il ferait la tête. Ce n’est pourtant pas le cas, si l’on en juge par ces photos:

On a également ironisé sur le fait que la femme et la fille de Donald Trump portaient la mantile. Pourtant, certain prédécesseur de Trump et d’autres chefs d’État étaient aussi accompagnés de femmes qui portaient la mantille lorsqu’ils rencontraient le pape.

On peut le voir avec l’épouse d’Obama:

Ou avec celle de Chirac: