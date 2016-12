Voeux de Mgr Thierry Brac de la Perrière, évêque de Nevers

Noël : accueillir la paix

« Gloire à Dieu et paix aux hommes », chantent joyeusement les anges, au moment de la naissance de Jésus. C’est le message de Noël. Un message en chair et en os. Car Jésus est le message que Dieu adresse à l’humanité. C’est le message d’une paix qui est petite et fragile comme un enfant, une paix qui nous tend des mains d’enfant.

A Noël c’est bien la paix que nous désirons : la paix dans les familles, dans la société, dans le monde. Mais comment faire la paix ? Comment trouver la paix ? A Noël, il nous est dit que cette paix est d’abord celle que Dieu peut donner, elle est à accueillir comme un cadeau. Nous voyons bien que nous ne savons pas faire la paix : nous ne connaissons bien souvent que les rapports de force. Cela vaut au plan des relations personnelles aussi bien qu’entre les groupes ou les nations. La vraie paix est dans les cœurs, et c’est tout au fond des cœurs qu’il faut chercher la présence de Dieu.

La présence de Dieu n’est pas dans ceux qui tuent en son nom mais en ceux qui aiment, parfois sans même croire en lui. La présence de Dieu, dit notre foi, est à reconnaître dans la personne même de Jésus, qui est venu dans la pauvreté et la discrétion d’une étable, et qui a partagé notre vie, notre souffrance et notre mort. Et c’est une présence de paix, qui ouvre son cœur et ses mains à tous et pardonne à ceux qui lui font du mal. Cette paix est plus forte que la mort, c’est elle qui doit avoir le dernier mot.

A Noël, prenons donc garde d’oublier ce messager de la paix. Il a beau se faire tout petit, il a beaucoup à nous dire.