Le 18 juin, réveillez le (super) héros qui est en vous et soutenez la Fondation Lejeune !

Le 18 juin prochain aura lieu la Course des Héros à Paris, au parc de saint-Cloud, et à Lyon, au parc de Gerland 💪 👟 !

Seul ou en famille, venez marcher ou courir 2, 6 ou 10 km pour soutenir la Fondation Jérôme Lejeune dans ses missions : le soin, la recherche et la défense de la vie de toute personne atteinte de déficience intellectuelle d’origine génétique (Trisomie 21, Williams-Beuren, X-fragile, maladie du cri du chat, Smith Magenis, monosomies, syndromes de Rett et d’Angelman, retards mentaux inexpliqués…)

La Course des héros 2016 a permis de récolter plus de 40 000 € au service de nos 8 500 patients et de leur famille.



Cette année nous vous attendons encore plus nombreux !



Pour cela c’est facile, il vous suffit de vous inscrire (15€) à Paris pour la Fondation Jérôme Lejeune et de partager votre action auprès de votre famille, vos amis ou collègues pour qu’ils vous soutiennent financièrement afin de récolter un minimum de 250€ avant le 14 juin 2017 qui seront reversés automatiquement à la Fondation. Chaque don peut bénéficier d’une déduction fiscale. Vous pouvez d’ores et déjà donner aux héros 2017 qui sont déjà inscrits !

Venez nombreux !

Informations et inscriptions ici >> https:// www.fondationlejeune.org/ appel-18-juin-reveillez-her os/