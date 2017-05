33 associations catholiques publient une tribune contre Le Front National – Le torchon brûle entre catholiques

Alors que l’épiscopat, comme le pape n’ont pas voulu donner de consignes de vote, 33 associations s’affichant comme catholiques publient dans La Croix une tribune rejetant le Front National.

Certains évêques se sont prononcés en leur nom, d’autres ecclésiastiques ont monté un collectif Antioche en faveur du vote frontiste.

Mais le manteau sans couture semble se déchirer de plus en plus. A Rennes des catholiques ont prévenu leur archevêque qu’ils donneraient leur denier à un diocèse « non macroniste », tandis que d’autres ont annoncé ne plus donner aux associations signataires de cette tribune.

Lire la suite