AED Mission : s’engager concrètement sur le terrain, à la rencontre de l’Eglise souffrante

Été 2017 : jeunes sur le terrain avec AED Mission

L’AED enverra pendant 3 semaines, entre le 15 juillet et le 15 août 2017, des équipes de jeunes volontaires français (18/35 ans) dans 5 pays en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, au service de l’Église souffrante locale.

En quoi consiste le projet AED Mission ?

En réponse à l’appel du Pape François aux JMJ, qui invite à « échanger son canapé contre une paire de chaussures ! », ressentant la volonté de jeunes Français de s’engager plus concrètement au service de l’Église souffrante, et forte d’une expérience de 70 ans dans plus de 150 pays, l’AED crée en 2017 AED Mission. Il s’agit d’un nouveau projet d’envoi en mission de jeunes sur le terrain, afin de leur donner la possibilité d’aller à la rencontre de l’Église dans plusieurs pays et de découvrir des réalités méconnues. Ce sera aussi l’occasion pour les volontaires de découvrir le pays visité.

