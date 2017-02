Annecy – P’tits déj en carême avec l’Ordre de Malte

Afin d’aider les jeunes à développer le meilleur d’eux-même, l’Ordre de Malte propose régulièrement de les faire participer à des actions solidaires, régulières, ou ponctuelles. La solidarité, le don, le partage, sont des notions qui s’apprennent très tôt, et les enfants aiment se sentir utiles !

Avec la campagne « P’tits déj’ en Carême » des enfants et des jeunes de toute la France participent à une grande collecte de denrées alimentaires et de dons en faveur des personnes les plus démunies. Plus de 50.000 jeunes se mobilisent chaque année, soit l’équivalent de 34.000 petits déjeuners offerts. Ce bel élan de générosité s’organise cette année en Haute-Savoie…

