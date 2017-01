Appel aux dons pour la restauration d’une chasuble

C’est bien volontiers que nous relayons l’appel du curé de la paroisse de Joigny (diocèse de Sens & Auxerre) :

A la suite de la magnifique restauration de la bannière paroissiale Saint Jean-Baptiste, nous mettons en projet la restauration de tout un ensemble liturgique. La chasuble est déjà utilisée aux grandes fêtes de la paroisse.

La restauration de cet ensemble permettra sa meilleure conservation et sa mise en valeur au cours des célébrations.

Le projet est donc de restaurer la chasuble, mais aussi l’étole, le manipule, la bourse et le voile de calice qui en font un ensemble remarquable. Il faut entre autre remettre à plat et tendre la chasuble, poser une nouvelle toile dure et redorer les usures des broderies.

C’est l’artisan jovinien Philippe CECILE, brodeur ornemaniste et maître d’art, spécialisé dans la restauration de textiles anciens qui œuvrera à la suite de notre premier projet.

Le devis s’élève à 1250 € et nous ouvrons une souscription pour ceux qui voudraient participer à ce projet.

D’avance merci !

M. l’abbé Romain TAVERNIER, curé de cette paroisse