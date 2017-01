Les Ateliers de Montfort – Une association vendéenne vient en aide à des femmes enceintes en détresse

Les Ateliers de Montfort, association de Loi 1901, a pour objectif de promouvoir la vocation de la femme, dans son rôle mère, et de l’aider matériellement, psychologiquement, spirituellement (par la prière pour toutes les femmes qui sont confiées…) et propose des alternatives à l’avortement. Elle vient notamment en aide à des femmes enceintes qui se retrouvent en difficulté, affective ou matérielle, et qui sont confrontées à cette question difficile de l’avortement.

« La liberté se mesure à la mesure de l’amour

dont nous sommes capables … » J.P.II

Concrètement, les Ateliers de Monfort s’engagent à:

Aider et soutenir moralement et matériellement toute femme qui décide de poursuivre sa grossesse ;

Valoriser la maternité ;

Promouvoir les méthodes naturelles de régulation des naissances ;

Promouvoir la morale sexuelle en luttant contre la pornographie et les abus sexuels ;

Valoriser la fidélité conjugale ;

Soutenir les mères dans leurs responsabilités éducatives.

Pour cela, les Ateliers de Monfort organisent :

Des ateliers avec des séances de formation.

Des rencontres et des temps de prière.

Des quêtes et des ventes aux profits des mères pour les aider à faire face aux situations difficiles.

Retrouvez ici une interview de Valérie Vermeulen, la présidente de l’association, et le témoignage de Maria, jeune maman de 21 ans.