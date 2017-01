Bientôt la fin ?

« La civilisation judéo-chrétienne européenne est en phase terminale ». Tel est le diagnostic du philosophe (de gauche et athée) Michel Onfray dans une interview publiée le 11 janvier 2016 par le quotidien belge « Le Soir ». En voici un extrait… « Avec le Concile Vatican II, l’Eglise a rayé d’un trait de plume vingt siècles de théologie, d’ontologie, de patristique, de scolastique, de philosophie, d’herméneutique… Elle a bradé les oeuvres d’Augustin et de Thomas d’Aquin pour se concentrer sur une morale moralisatrice de boy-scout réduite à une règle du jeu humaniste selon laquelle il vaut mieux faire le bien que le mal, faire la paix plutôt que la guerre, « construire des ponts plutôt que des murs » selon la métaphore cimentée du pape François. La religion chrétienne a perdu tout caractère transcendant au profit de la plus plate immanence ». Comme on le voit, les catholiques dits rigides et identitaires ne sont pas les seuls à faire ce constat. Hélas, ils ne sont pas écoutés par ceux qui, à bord du navire, refusent de voir que cette mer qu’est leur idéologie mondialiste risque d’engloutir à jamais ce qui fut durant deux millénaires la foi de l’Eglise apostolique.

Jean-Pierre Snyers

Source Blog de l’auteur