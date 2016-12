Le cardinal Sarah à Lyon le 3 janvier

Conférence avec le Cardinal Sarah

Mardi 3 janvier à 20h30

S.E le Cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, nous présentera son livre : « La force du silence ».

Pour le cardinal Robert Sarah, à force de repousser le divin, l’homme moderne se retrouve dans un grand silence, une épreuve angoissante et oppressante. Le cardinal veut rappeler que la vie est une relation silencieuse entre le plus intime de l’homme et Dieu.

Dans la crypte de Fourvière

La conférence sera suivie d’une séance de signatures.