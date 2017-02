Catholiques identitaires donc… catholiques illégitimes ?

Bonjour,

Voici quelques mots, dans le prolongement de la tribune de Monsieur de Thieulloy sur la cabale des dévots

A. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est à peu près ceci : depuis le début de l’avant-Concile sous Pie XII, et l’avant-Concile sous Pie XII commence dès l’année 1945, des clercs catholiques, au sens large, ont réussi à faire croire ceci, au sein et autour de l’Eglise catholique : plus on est culturellement et formellement catholique, plus on est capable et désireux de recevoir, de partager, de propager, de transmettre les références, notamment dogmatiques, liturgiques, spirituelles, inhérentes au christianisme catholique, et moins on est spirituellement et vitalement chrétien ou, comme le disent certains, moins on est « authentiquement chrétien ».

B. A mon avis, sous un angle spécifiquement religieux, c’est avant tout cela, le procès en sorcellerie, le procès en illégitimité et en inauthenticité qui a été ouvert, avant-hier, contre les catholiques dits « identitaires », et qui est instruit, encore aujourd’hui, contre les catholiques qualifiés « d’identitaires ».

