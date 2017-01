Quand les chrétiens de gauche appellent à refonder la gauche sur la justice sociale

L’engagement et les prises de paroles politiques des catholiques de droite ressemble à un raz de marée comparé au filet d’eau des chrétiens qui tentent de s’exprimer dans la débâcle actuelle de la gauche. Pourtant et depuis des décennies les cathos de gauche ont eu le vent en poupe par la corde sociale qu’ils faisaient vibrer, au point de les rendre omniprésents et de cantonner les cathos de droite aux affaires économiques voire aux extrêmes. Cette époque est révolue et il faut vraiment tendre l’oreille pour entendre une voix plus posée et pas seulement partisane venant de la gauche chrétienne.

Lire la suite