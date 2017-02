Une messe avec les chrétiens du Proche et du Moyen-Orient et la communauté ukrainienne sera célébrée le 5 mars à 10h45 en l’église Sainte-Marie de Colmar.

Les bouleversements politiques et la dramatique actualité au Proche et au Moyen Orient tournent nos regards vers les Chrétiens présents dans ces pays depuis les débuts du christianisme. Ils parlent encore l’araméen, la langue du Christ, et célèbrent la liturgie en divers rites très anciens.

