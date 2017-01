La communauté gay n’existe pas – Tribune du Général Tauzin

Le Général Didier Tauzin, candidat à la présidence de la République s’est exprimé début décembre dans le contexte de la campagne d’affichage anti VIH qui a fait scandale.

Le Général Tauzin, dans une tribune intitulée « Protéger la famille c’est protéger nos libertés », a eu le courage d’affirmer une vérité non dite : la communauté gay n’existe pas. Les homosexuels sont des citoyens comme les autres. Posant cette évidence, le candidat à la présidence de la République a souhaité remettre le débat sur le sida dans une lumière plus vaste. Plus que les comportements homosexuels, c’est le libertinage qui est le principal vecteur de propagation du virus.

