Communiqué des évêques post élections – Réaction d’un lecteur « Indécrottable CEF »

Indécrottable CEF ! Prôner l’accueil de l’autre (terme épiscopal) dans un pays qui compte 8 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté et 6 millions de chômeurs sans espoir ! Il faut que certains évêques soient totalement déconnectés de la réalité pour prôner l’accueil de masse aux dépens de ceux qui souffrent.

Il est par contre facile de voir dans quel sens il faudrait voter sans qu’il y ait réellement de directive ; belle hypocrisie ! Et pas de honte à faire voter pour un amalgame gaucho-maçonnique dont le seul programme politique est : faire obstacle au Front National au nom des valeurs (si, si) de la République. Oubliant au passage que les onze candidats du premier tour se réclamaient tous de la République, système imposé par une Assemblée non légale dans la nuit du 21 au 22 septembre 1792, Et que tous ont terminé leurs oraisons par « Vive la république, Vive la France ». Et c’est ainsi que l’on en arrive aux pitoyables effets du petit Baroin ou des bouffonneries d’un Bayrou.

Pauvre France qui s’éteint ! NS