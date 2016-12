Conférence de Jean Vanier à Paris

Ancien officier de marine, Jean Vanier est philosophe. Il a fondé les communautés de l’Arche (lieux de vie partagée entre des assistants et des personnes atteintes d’un handicap mental) et co-fondé les communautés Foi et Lumière avec Marie-Hélène Mathieu.

Cette conférence aura lieu le mercredi 18 janvier 2017 à 20h.

Lieu : Grande Crypte de Saint Honoré d’Eylau, Paris 16°

Métro : Boissière ou Victor Hugo

La conférence sera traduite en langue des signes française. La salle est accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Entrée libre

Contact : mlbouchard@och.fr ou 01 53 69 44 30

