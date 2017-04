Drôle d’hommage à Saint-Étienne-du-Rouvray

En juillet 2016, deux islamistes égorgeaient le père Jacques Hamel en l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Moins d’un an plus tard, afin d’honorer la mémoire du prêtre martyr, le maire communiste de la commune a décidé de lui dédier une sculpture commémorative. Mais voilà ! La sculpture ne fera pas référence à la grâce du martyre ou à la beauté du sacerdoce… La sculpture – qui sera installée à côté de l’église et essentiellement constituée d’un disque en métal gris – aura pour objectif de symboliser « le vivre-ensemble et la fraternité entre les peuples ».

