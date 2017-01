Les électeurs du FN ne sont pas pratiquants, les électeurs « de droite » sont des fans de Benoît XVI et Bellamy

Si vous êtes catholique revendiqué et votez FN vous n’êtes pas très pratiquant, sans figure spirituelle de référence. Si vous aimez Benoît XVI et François-Xavier Bellamy vous êtes au contraire la fine pointe du catholicisme de droite, pratiquant, mais néanmoins vous n’êtes pas considéré comme conciliaire.

Pour obtenir ce qualificatif de la part du sondage IFOP sur la sociologie des catholiques, il faut que vous soyez plutôt Abbé Pierre et Joseph Moingt avec une vive opposition avec vos frères plus tentés par le FN et bien entendu vous votez à gauche.

Telle est donc la nouvelle grille de lecture qui veut dépasser le clivage traditionnel pratiquant / non pratiquant mise en place par IFOP pour le sondage effectué pour le groupe Bayard.

Lire la suite