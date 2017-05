Entretien sur le résultat des élections – Mgr Pontier le combat N 1 : le chômage

Radio Vatican : S’il y avait une échelle de valeurs, si vous deviez nommer des priorités, quelles seraient-elles ?

Mgr Pontier : Le chômage, le chômage, le chômage. Lutter contre le chômage et donner du travail à tous parce que, sûrement, c’est ce qui est le plus destructeur pour les personnes, les familles, pour les perspectives, les projets et en particulier par rapport aux jeunes qui ne voient pas (d’horizon)… Ils ont un horizon bouché !

Dans ces circonstances, il y a une confiance qui est détruite et il s’agit de retrouver la confiance, et on retrouvera cette confiance par des actes qui produisent des fruits, et des fruits pour tous, y compris pour les plus fragiles. Manifestement, ce point-là est le plus important.

(…)

Les élections législatives ne sont pas très éloignées et elles vont donner le visage du nouveau parlement, et là on est dans une grande incertitude puisque c’est une grande mutation (qui a eu lieu). Il faudrait qu’on retrouve une certaine sagesse. Ça c’est sûr. Et puis nous avons conscience qu’il ne faut pas mettre notre pays dans une situation ingouvernable. Donc il faut que le président et son gouvernement puissent travailler. Et deuxièmement (les législatives) c’est fait aussi pour (rééquilibrer)… on emploie le mot de rééquilibrage souvent. C’est un moment où nous exprimons des points particuliers auxquels nous tenons et que nous avons désignés dans la phase antérieure.

